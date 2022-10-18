«Золотой граммофон» направит часть вырученных средств на помощь Донбассу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 декабря на ВТБ Арена состоится XVII Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Часть средств, вырученных с продажи билетов, организатор мероприятия «Русское радио» направит на помощь жителям присоединённых и прифронтовых территорий, а также передаст в адрес их медицинских учреждений и вынужденным переселенцам из Харьковской области.

Несмотря на то что Харьковская область не вошла в состав России, в ней проживает множество русскоговорящих людей, которым сегодня как никогда нужна поддержка, нужно чувство, что они не брошены и не одни. И «Русское Радио» считает своим долгом поддержать их, напомнить, что мы вместе! — сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Кроме того, для семей военнослужащих, которые сражаются в зоне боевых действий СВО, на церемонию вручения премии будут приготовлены бесплатные билеты как для почетных гостей.

Ранее сообщалось о завершении приема заявок на участие во втором сезоне национальной премии Russian Creative Awards. На конкурс было зарегистрировано свыше 2000 претендентов на награду. Жюри выберет 50 победителей в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион» и «Креативный социальный проект».