Журналисты выяснили, на что жаловался принц Гарри на свадьбе с Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/731d9014-f052-11ea-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские журналисты рассказали о конфузе, который произошёл на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл в 2018 году. Для того, чтобы выяснить, что Гарри сказал своей супруге им даже пришлось привлечь специалистов для чтения по губам.

Как пишет Marie Claire, журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран в книге «В поисках свободы» рассказали, что после свадебной церемонии молодожёны отправились в поездку в экипаже. Тогда Меган Маркл очень удивилась, увидев огромную толпу людей, собравшихся возле замка. Она сообщила об этом своему супругу, а он в ответ пожаловался на слишком узкие брюки.

NEWS.ru писал, что принц Гарри вместе с Меган Маркл подписали контракт на многолетнее сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. Звёздная пара будет заниматься продюсированием проектов.