«Живут дольше всех»: Познер назвал лучшую европейскую кухню

https://static.news.ru/photo/132da448-c3ae-11eb-ad22-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru рассказал о гастрономических предпочтениях и почему старается питаться правильно. Телеведущий отметил, что привык есть в одно и то же время, как и его мать — француженка Жеральдин Познер (в девичестве Люттен), однако иногда может пропустить трапезу, что в его возрасте 87 лет иногда даже полезно.

Французскую кухню он назвал лучшей, так как она «очень здоровая», «без всяких дурацких вещей» — якобы нельзя есть масло, «француз без масла жить не может», якобы «нельзя есть белый хлеб — это всё глупости, французы всё едят не так, но живут дольше всех в Европе».

Вообще французы этим отличаются. Они всегда едят в одно и то же время. В Париже, если вы придёте на обед в ресторан, например, в 14:30, то, скорее всего, вас не накормят, потому что обед бывает с 12 до 14. И всё. Дальше как хотите, так и питайтесь. И это даже в ресторанах, я уже не говорю, как дома, — добавил Познер.

Ещё одна причина следить за рационом, по мнению Познера, — внимание со стороны окружающих, когда на него смотрят, «как на мужчину, а не как на старика».

Когда я вижу человека в 50 лет с пузом, который не влезает в дверь, я ужасаюсь, вызывает оторопь. Мне приятно, что ты ещё более-менее в форме, что на тебя ещё «глаз кладут», — рассказал телеведущий.

Познер добавил, что без напряжённого графика работы его бы «уже не было», именно интересная работа помогает ему оставаться в форме.

Я делаю то, что хочется, в основном. Иногда говоришь себе — сколько можно? Обороты-то надо сбавить, а такое впечатление, что обороты только набираются. Я сам удивляюсь этому, если честно. Может быть, ещё от того, что меня очень поздно пустили [на телевидение]. Я работал в пропаганде, на иновещании. Это очень специфическая работа. Я не могу сказать, что я очень горжусь этим прошлым. Меня не пускали на ТВ до 52 лет. Шёл уже шестой десяток. Я был невыездным 27 лет. Я думаю, что когда я дорвался, то голод такой был, что я не мог наесться. И до сих пор не могу наесться, — резюмировал журналист.

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