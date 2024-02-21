Жена Михалкова впервые за долгое время вышла в свет 77-летняя Татьяна Михалкова впервые за долгое время вышла в свет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Михалкова

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, которая недавно отметила свое 77-летие, появилась на модном мероприятии, передает MK.RU. Она стала гостьей финала международного конкурса для молодых дизайнеров.

Супруга режиссера Никиты Михалкова для выхода в свет выбрала черное платье с накидкой в тон. Свой наряд она дополнила яркими акцентами в виде розового шарфа и синих очков. На ее голове красовался излюбленный аксессуар — бант. Общественный деятель была в хорошем настроении и отвечала на вопросы журналистов о моде.

Ранее 84-летний актер Эммануил Виторган вышел в свет с новой женой Ириной. Супружеская пара посетила праздничный вечер, посвященный дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве. Он назвал здание на Арбате своим домом. И пояснил, что ему приятно в нем находиться и он старается максимально почаще здесь бывать.

Как рассказал Виторган журналистам, чтобы сохранить хорошие отношения с людьми, необходимо прислушиваться к окружающим. Он также призвал не забывать, что у каждого могут быть своя точка зрения и свой характер. Актер порекомендовал не пытаться настаивать на собственной правоте и не поучать других.