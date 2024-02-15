Центральному Дому актера 14 февраля исполнилось 87 лет. В старинном здании на Арбате прошел праздничный вечер «Вспоминая наши дни», который собрал народных артистов и известных режиссеров. В числе гостей были замечены Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Владимир Зайцев, Марк Розовский, Николай Цискаридзе, Аркадий Инин, Наталья Гвоздикова, Василий Куприянов, Владимир Вишневский и другие.

«Это дом. У тебя есть дом, и тебе приятно в нем находиться. Стараюсь максимально почаще здесь бывать, чтобы быть согретым этим домом», — сказал корреспонденту NEWS.ru актер Эммануил Виторган.

«Центральный Дом актера — это совершено необходимый очаг культуры в Москве, без которого трудно представить культурную жизнь столицы. Я почти здесь вырос, и здесь прошли мои самые запоминающиеся юбилейные и просто вечера. В Доме актера всегда были люди, с которыми хотелось общаться и придумывать что-то новое, начиная с Маргариты и Александра Эскиных и заканчивая теми актерами, которые сейчас его возглавляют, это Александр Жигалкин и Игорь Золотовицкий», — отметил в беседе с NEWS.ru поэт Владимир Вишневский.

Праздничный вечер вел директор-распорядитель Центрального Дома актера Александр Жигалкин. На мероприятии выступили студенты Театрального института имени Щукина. Пианист, профессор Академии имени Гнесиных Юрий Богданов исполнил несколько композиций. В ходе вечера транслировались видеоотрывки с празднования дня рождения легендарного учреждения в разные годы, когда многие советские артисты еще были живы.

Кто из актеров и режиссеров пришел на праздник в Центральный Дом актера — смотрите в галерее NEWS.ru.

 

Эммануил Виторган на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эммануил Виторган на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной

Режиссер Андрей Житинкин на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Андрей Житинкин на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург, режиссер Марк Розовский и его супруга — директор театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург, режиссер Марк Розовский и его супруга — директор театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина

Владимир Зайцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Зайцев

Николай Цискаридзе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Алена Яковлева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алена Яковлева

Николай Цискаридзе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Светлана Немоляева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов

Режиссёр театра и кино, актёр, сценарист Антон Яковлев и его сестра, актриса Алена Яковлева на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссёр театра и кино, актёр, сценарист Антон Яковлев и его сестра, актриса Алена Яковлева на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Актриса Наталья Гвоздикова на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Наталья Гвоздикова на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Пианист Юрий Богданов и ведущий вечера Александр Жигалкин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пианист Юрий Богданов и ведущий вечера Александр Жигалкин

Оперный певец Максим Лисиин (баритон) выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оперный певец Максим Лисиин (баритон) выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Александр Жигалкин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Жигалкин

Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»

Пианист Юрий Богданов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пианист Юрий Богданов

Студенты Щукинского училища выступили с номерами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студенты Щукинского училища выступили с номерами

Александр Жигалкин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Жигалкин

Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»

Певец Антон Житник выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Антон Житник выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве