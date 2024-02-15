Актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Центральному Дому актера 14 февраля исполнилось 87 лет. В старинном здании на Арбате прошел праздничный вечер «Вспоминая наши дни», который собрал народных артистов и известных режиссеров. В числе гостей были замечены Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Владимир Зайцев, Марк Розовский, Николай Цискаридзе, Аркадий Инин, Наталья Гвоздикова, Василий Куприянов, Владимир Вишневский и другие.
«Это дом. У тебя есть дом, и тебе приятно в нем находиться. Стараюсь максимально почаще здесь бывать, чтобы быть согретым этим домом», — сказал корреспонденту NEWS.ru актер Эммануил Виторган.
«Центральный Дом актера — это совершено необходимый очаг культуры в Москве, без которого трудно представить культурную жизнь столицы. Я почти здесь вырос, и здесь прошли мои самые запоминающиеся юбилейные и просто вечера. В Доме актера всегда были люди, с которыми хотелось общаться и придумывать что-то новое, начиная с Маргариты и Александра Эскиных и заканчивая теми актерами, которые сейчас его возглавляют, это Александр Жигалкин и Игорь Золотовицкий», — отметил в беседе с NEWS.ru поэт Владимир Вишневский.
Праздничный вечер вел директор-распорядитель Центрального Дома актера Александр Жигалкин. На мероприятии выступили студенты Театрального института имени Щукина. Пианист, профессор Академии имени Гнесиных Юрий Богданов исполнил несколько композиций. В ходе вечера транслировались видеоотрывки с празднования дня рождения легендарного учреждения в разные годы, когда многие советские артисты еще были живы.
Кто из актеров и режиссеров пришел на праздник в Центральный Дом актера — смотрите в галерее NEWS.ru.
Поделиться
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эммануил Виторган на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эммануил Виторган на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Андрей Житинкин на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Андрей Житинкин на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург, режиссер Марк Розовский и его супруга — директор театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург, режиссер Марк Розовский и его супруга — директор театра «У Никитских ворот» Татьяна Ревзина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Зайцев
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Зайцев
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Цискаридзе
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Цискаридзе
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алена Яковлева
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алена Яковлева
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Цискаридзе
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Цискаридзе
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Светлана Немоляева
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Светлана Немоляева
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссёр театра и кино, актёр, сценарист Антон Яковлев и его сестра, актриса Алена Яковлева на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссёр театра и кино, актёр, сценарист Антон Яковлев и его сестра, актриса Алена Яковлева на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Наталья Гвоздикова на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Наталья Гвоздикова на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пианист Юрий Богданов и ведущий вечера Александр Жигалкин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пианист Юрий Богданов и ведущий вечера Александр Жигалкин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оперный певец Максим Лисиин (баритон) выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оперный певец Максим Лисиин (баритон) выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Жигалкин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Жигалкин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пианист Юрий Богданов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пианист Юрий Богданов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Студенты Щукинского училища выступили с номерами
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Студенты Щукинского училища выступили с номерами
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Жигалкин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Жигалкин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Праздничный вечер «Вспоминая наши дни»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Антон Житник выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Антон Житник выступает на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве