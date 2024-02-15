84-летний Виторган вышел в свет с женой: фото с дня рождения Дома актера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве

Центральному Дому актера 14 февраля исполнилось 87 лет. В старинном здании на Арбате прошел праздничный вечер «Вспоминая наши дни», который собрал народных артистов и известных режиссеров. В числе гостей были замечены Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Владимир Зайцев, Марк Розовский, Николай Цискаридзе, Аркадий Инин, Наталья Гвоздикова, Василий Куприянов, Владимир Вишневский и другие.

«Это дом. У тебя есть дом, и тебе приятно в нем находиться. Стараюсь максимально почаще здесь бывать, чтобы быть согретым этим домом», — сказал корреспонденту NEWS.ru актер Эммануил Виторган.

«Центральный Дом актера — это совершено необходимый очаг культуры в Москве, без которого трудно представить культурную жизнь столицы. Я почти здесь вырос, и здесь прошли мои самые запоминающиеся юбилейные и просто вечера. В Доме актера всегда были люди, с которыми хотелось общаться и придумывать что-то новое, начиная с Маргариты и Александра Эскиных и заканчивая теми актерами, которые сейчас его возглавляют, это Александр Жигалкин и Игорь Золотовицкий», — отметил в беседе с NEWS.ru поэт Владимир Вишневский.

Праздничный вечер вел директор-распорядитель Центрального Дома актера Александр Жигалкин. На мероприятии выступили студенты Театрального института имени Щукина. Пианист, профессор Академии имени Гнесиных Юрий Богданов исполнил несколько композиций. В ходе вечера транслировались видеоотрывки с празднования дня рождения легендарного учреждения в разные годы, когда многие советские артисты еще были живы.

Кто из актеров и режиссеров пришел на праздник в Центральный Дом актера — смотрите в галерее NEWS.ru.