Эммануил Виторган поделился секретом общения с людьми Актер Эммануил Виторган посоветовал прислушиваться к окружающим

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Эммануил Виторган

Чтобы сохранить хорошие отношения с людьми, необходимо прислушиваться к окружающим, посоветовал актер Эммануил Виторган. В разговоре с Пятым каналом он призвал не забывать, что у каждого могут быть своя точка зрения и свой характер. Актер порекомендовал не пытаться настаивать на собственной правоте и не поучать других.

Не хочется никого поучать. Надо просто понимать, что не один на свете ты, что есть люди. У каждого свой характер, своя точка зрения на все, поэтому настаивать только на своем не стоит. Прислушивайся к другим, может быть, это тебе стоит что-то изменить в своей жизни, — пояснил Виторган.

По словам актера, бывают ситуации, когда не хочется ни с кем общаться. В таком случае важно не хамить другим людям, а спокойно поблагодарить и попрощаться.

Просто говорю: «Спасибо большое, до свидания», — объяснил артист.

Режиссер фильма «Конец славы» Марюс Вайсберг ранее рассказал, что при работе с актерами на съемочной площадке важнее всего создать атмосферу легкости и комфорта у всех вовлеченных в процесс съемки. Он отметил, что делает все, чтобы актеры раскрывались и ощущали себя «как дети». По его словам, это особенно важно для него, поскольку в основном он снимает комедии.