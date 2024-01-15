Жена Игоря Николаева ответила на слухи о разводе Супруга Игоря Николаева опровергла слухи о разводе с композитором

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Композитор и певец Игорь Николаев с супругой певицей Юлией Проскуряковой

Жена российского певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опровергла слухи о разводе, пишет aif.ru. Певица опубликовала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором ее семья отмечает Новый год в загородном доме. Ранее поклонники Николаева обратили внимание на исчезновение из квартиры артиста семейного портрета с женой и заподозрили разлад в паре, отмечает издание.

Семейная картина — в квартире! Так и висит, — успокоила поклонников Проскурякова.

Ранее сообщалось, что Николаев впервые после инфаркта появился на сцене. Артист выступил на мероприятии «Песня года». Музыкант исполнил свою свежую песню «Восемнадцать лет». Николаев является и автором слов, и композитором.

15 сентября Николаев был экстренно госпитализирован с инфарктом. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии. Сообщалось, что проблемы с сердцем возникли еще в январе 2023 года. Тогда ему поставили два стента, состояние стабилизировали. После лечения артист сократил количество выступлений, а концерты стал проводить только в Москве и области, повысив размер гонорара.