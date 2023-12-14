Жена Бориса Щербакова рассказала о состоянии артиста после сообщений о раке Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения об онкологии и удалении почки у мужа

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Татьяна Бронзова и Борис Щербаков

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова актриса Татьяна Бронзова в разговоре с NEWS.ru опровергла сообщения СМИ об онкологическом заболевании мужа и об удалении у него почки на фоне недуга. По ее словам, «Боренька здоров, Боренька весел».

Кто-то запустил какую-то утку... Господи... это кто, это где запустили [новость про рак]? Я вам могу сказать только одно: все утро звонки, Борю беспокоят, меня беспокоят, такое ощущение, что специально сделали, не дали нам спокойно провести утро. Боренька здоров, Боренька весел, все хорошо, — подчеркнула Бронзова.

Ранее Telegram-канал SHOT, ссылаясь на результаты контрольного исследования, сообщил, что Щербаков победил рак. По данным ресурса, злокачественную опухоль в почке артиста врачи обнаружили в феврале, после этого провели операцию и полугодовую реабилитацию.

В понедельник, 11 декабря, Щербаков отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 74 года. Он сыграл более чем в 200 фильмах, активно выступает в театре и снимается в кино.

В публикации канала также говорится, что онкологию смогла победить и жена Щербакова актриса Татьяна Бронзова. Много лет актер помогал супруге побороть болезнь, и у нее наступила ремиссия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области от онкологии скончалась 31-летняя мать шестерых детей. Родственники женщины рассказали, что медики не смогли распознать у пациентки рак печени четвертой стадии и приняли болезнь за бронхит и пневмонию.

До этого врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин назвал неочевидные симптомы опухоли головного мозга. По его словам, злокачественные опухоли не всегда проявляются ярко выраженными симптомами на ранних стадиях. Их признаками являются проблемы со зрением и головные боли.