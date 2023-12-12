Мать шестерых детей умерла от рака, который врачи приняли за бронхит Мать шестерых детей из Сибири умерла от рака, который врачи приняли за бронхит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Болотное Новосибирской области 31-летняя мать шестерых детей умерла в результате онкологического заболевания, которое врачи местной больницы ошибочно приняли за бронхит и пневмонию, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказали изданию родственники женщины, медики не смогли распознать у пациентки рак печени четвертой стадии.

Родные умершей пояснили, что два месяца назад она почувствовала боль в области желудка, затем начался кашель. Женщина принимала препараты от простуды, а также лекарства для улучшения пищеварения. Однако ее состояние продолжало ухудшаться, и тогда сибирячка обратилась в больницу, где ее начали лечить сначала от бронхита, потом от пневмонии.

Внезапно началась желтуха, ее направили в город на обследование. Уже там выяснилось, что у нее рак печени четвертой термальной стадии, метастазы уже пошли от надпочечников в другие органы, — рассказала двоюродная сестра пациентки.

По словам родственников, женщина умерла 10 декабря. Причиной смерти стала остановка сердца. Сибирячка воспитывала шестерых детей, в том числе троих — от первого брака мужа. Как считают близкие женщины, она умерла из-за неправильного диагноза. Пока родные не знают, будут ли подавать жалобу на медиков.

Ранее в Тверской области возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки от пневмонии. По словам матери ребенка, врачи проявили халатность, поставив пострадавшей неверный диагноз — «ротавирус».