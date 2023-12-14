SHOT: актер Борис Щербаков победил онкологию

Народный артист России Борис Щербаков победил рак, сообщает со ссылкой на свои источники Telegram-канал SHOT. Это подтвердили результаты контрольного исследования. По данным канала, злокачественную опухоль в почке врачи обнаружили в феврале, после этого провели операцию и полугодовую реабилитацию.

Отмечается, что в понедельник, 11 декабря, Щербаков отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 74 года. Он сыграл более чем в 200 фильмах, активно выступает в театре и снимается в кино.

В публикации канала также говорится, что онкологию смогла победить и жена Щербакова актриса Татьяна Бронзова. Много лет актер помогал супруге побороть болезнь и у нее наступила ремиссия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области от онкологии скончалась 31-летняя мать шестерых детей. Родственники женщины рассказали, что медики не смогли распознать у пациентки рак печени четвертой стадии и приняли болезнь за бронхит и пневмонию.

До этого врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин назвал неочевидные симптомы опухоли головного мозга. По его словам, злокачественные опухоли не всегда проявляются ярко выраженными симптомами на ранних стадиях. Их признаками являются проблемы со зрением и головные боли.