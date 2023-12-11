Онколог назвал неочевидные симптомы опухоли головного мозга Онколог Черемушкин назвал проблемы со зрением неочевидным симптомом рака

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Злокачественные опухоли головного мозга не всегда проявляются ярко выраженными симптомами на ранних стадиях, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, неочевидными признаками раковой опухоли являются проблемы со зрением и головные боли.

Головная боль и головокружения могут быть признаками развития рака. При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса. У человека могут начаться проблемы с памятью и концентрацией внимания. В целом он будет чаще уставать и изматываться даже при минимальных нагрузках. Внезапные проблемы со зрением также являются тревожными признаками заболевания, — сказал Черемушкин.

Ранее онколог-химиотерапевт Марина Шорина рассказала, что непривычные ощущения в организме на протяжении нескольких недель и более могут говорить о начале развития рака. По ее словам, например, заболевание легких может проявиться болью в груди, тяжелым кашлем и кровохарканьем.

До этого врач Денис Банный отметил, что кофеин помогает снизить риск возникновения цирроза печени и ряда онкологических заболеваний. Кофе также предотвращает образование желчнокаменной болезни и уменьшает риск развития диабета, пояснил он.