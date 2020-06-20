Заворотнюк готовится вернуться к работе на сцене и в кино

https://static.news.ru/photo/34489d64-b2dd-11ea-a556-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Состояние здоровья артистки с каждой неделей становится всё лучше, передаёт портал popcake.tv.

Об улучшении в состоянии Заворотнюк в мае также заявила певица Наташа Королёва, являющаяся её подругой и соседкой по посёлку Крекшино. Она отметила, что дорогостоящее лечение и проведённые операции дали хороший результат.

Ранее учёные в России подобрали вирусы, с помощью которых можно бороться с клетками опухоли Заворотнюк. Данную информацию на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий в стране огласил директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров. По его словам, учёные получили родные клетки опухоли Заворотнюк: их передали родственники актрисы.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы. Также стало известно, что курс лечения артистки в Центральной клинической больнице обошёлся семье в 2 млн рублей. Издание добавляет, что друзья не раз предлагали Чернышёву денежную помощь, но каждый раз он отказывался.

Пандемию коронавируса и режим самоизоляции Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв. Она соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.

Информация об ухудшении здоровья Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.