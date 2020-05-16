Наташа Королёва о состоянии Заворотнюк: «Настя идёт на поправку»

https://static.news.ru/photo/9471f568-97a4-11ea-b0df-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Состояние Анастасии Заворотнюк, которая страдает от глиобластомы, улучшилось. Об этом рассказала её соседка и подруга Наташа Королёва.

Да, мы рядом живём. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идёт на поправку. Мы желаем ей здоровья, — рассказала певица в эфире телеканала «Россия 1».

Артистка вспомнила, как ей предлагали главную роль в «Моей прекрасной няне». По её словам, продюсеры до последнего умоляли её сняться в этой картине. Однако она отказалась, так как в тот момент она стала мамой. Ей было важнее проводить время с новорождённым сыном Архипом. Но через некоторое время она всё-таки появилась в одном из эпизодов сериала.

Королёва не жалеет о том, что не сыграла главную роль в этом сериале. Благодаря этому Заворотнюк стала всеобщей любимицей.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные в России подобрали вирусы, с помощью которых можно бороться с клетками опухоли актрисы Анастасии Заворотнюк. Данную информацию на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий в стране огласил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. По его словам, учёные получили родные клетки опухоли Заворотнюк: их передали родственники актрисы.