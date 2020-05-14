Учёные сообщили о способах борьбы с опухолью Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/80457afe-95f3-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Учёные в России подобрали вирусы, с помощью которых можно бороться с клетками опухоли актрисы Анастасии Заворотнюк. Данную информацию на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий в РФ огласил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров.

По его словам, учёные получили родные клетки опухоли Заворотнюк: их передали родные актрисы. Впоследствии специалисты их размножили и подобрали вирусы, убивающие эти клетки.

Как подчеркнул Макаров, у каждого человека с опухолью болезнь крайне индивидуальна. Поэтому лечить всех одним вирусом невозможно. У учёных, заявил директор Института молекулярной биологии, имеется целая панель вирусов, которые используются для борьбы с различными опухолями. Адресно попадая в клетку, вирусы могут размножаться и проникать в необходимые места опухоли. Такая технология лечения применяется в случаях с пациентами, болезнь которых находится на терминальной стадии.

Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию. В целом пациенты с такой же опухолью, как и у Заворотнюк, живут не более полутора лет. В некоторых случаях разработанная в институте технология увеличивает время жизни, — цитирует Макарова ТАСС.

Информация об ухудшении здоровья Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает самоизоляцию в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв, она не выходит на улицу.