СМИ узнали, в какую сумму обошлось лечение Заворотнюк

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы.
Также стало известно, что курс лечения артистки в Центральной клинической больнице обошёлся семье Заворотнюк в 2 млн рублей,
Ранее NEWS.ru сообщал, что близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о том, что актриса лечится новыми таблетками «Кейтруда», а её «диагноз» назвали выдумкой. Так называемую справку о заболевании артистки её представители назвали подделкой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен