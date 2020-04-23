СМИ узнали, в какую сумму обошлось лечение Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/db359536-8507-11ea-b712-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк с мужем Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы.

Также стало известно, что курс лечения артистки в Центральной клинической больнице обошёлся семье Заворотнюк в 2 млн рублей, пишет KP.RU. Издание добавляет, что друзья не раз предлагали Чернышёву денежную помощь, но каждый раз он отказывался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о том, что актриса лечится новыми таблетками «Кейтруда», а её «диагноз» назвали выдумкой. Так называемую справку о заболевании артистки её представители назвали подделкой.