«Заработал на мне сотни тысяч»: Руссо призвал Пригожина покаяться

Авраам Руссо прокомментировал возможный иск Иосифа Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Певец утверждает, что продюсер «потерял разум», сообщает «Собеседник».
Поводом
Певец заявил, что ему стыдно за то, что он когда-то стоял рядом с этим человеком. Артист уверен: Пригожин последние годы живёт в страхе и ему «надо покаяться».
Я его призываю покаяться, повернуться в сторону Бога. Только тогда ему придёт помощь. Ему не хватает мира и добра внутри, он ненавидит всех и, к сожалению, подтягивает в свои игры свою жену. Они говорят, что якобы одели меня в своё время, чуть ли не сделали человеком. Но ведь Пригожин заработал на мне сотни тысяч долларов, — аргументирует артист свою правоту.
Ранее адвокат Сергей Жорин уточнил претензии Иосифа Пригожина к Аврааму Руссо и каналу НТВ. По словам адвоката, продюсер потребует от певца солидной денежной компенсации причинённого морального вреда даже в том случае, если артист решит принести публичные извинения.