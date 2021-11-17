«Заработал на мне сотни тысяч»: Руссо призвал Пригожина покаяться

Авраам Руссо прокомментировал возможный иск Иосифа Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Певец утверждает, что продюсер «потерял разум», сообщает «Собеседник».

Поводом стало скандальное интервью артиста в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где он намекнул, что Пригожин может быть причастен к его похищению в 2006 году. В ответ продюсер пригрозил иском, на что Руссо заявил, что Пригожин готов сегодня судиться со всеми «направо и налево».

Певец заявил, что ему стыдно за то, что он когда-то стоял рядом с этим человеком. Артист уверен: Пригожин последние годы живёт в страхе и ему «надо покаяться».

Я его призываю покаяться, повернуться в сторону Бога. Только тогда ему придёт помощь. Ему не хватает мира и добра внутри, он ненавидит всех и, к сожалению, подтягивает в свои игры свою жену. Они говорят, что якобы одели меня в своё время, чуть ли не сделали человеком. Но ведь Пригожин заработал на мне сотни тысяч долларов, — аргументирует артист свою правоту.

Ранее адвокат Сергей Жорин уточнил претензии Иосифа Пригожина к Аврааму Руссо и каналу НТВ. По словам адвоката, продюсер потребует от певца солидной денежной компенсации причинённого морального вреда даже в том случае, если артист решит принести публичные извинения.