https://static.news.ru/photo/1e7616c2-4f2a-11ea-8374-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала новое шоу Собчак. По её словам, телеведущая не придумала никакой оригинальной идеи, украв программу у телеканала RTVi. Появление самой блондинки в эфире «первой кнопки» она назвала «заходом лошади на федеральный канал».

По мнению блогера, шоу вышло довольно «скучным». По своей сути оно напоминает ту же программу Малахова, где люди, сидящие на диванчиках, «вскрикивают по команде режиссёра и переходят на ультразвук».

По мнению блогера, Собчак следовало бы «завязать» с журналистикой. Она предположила, что ведущая вполне могла бы заменить Розу Сябитову в программе «Давай поженимся».

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни за что не пошла бы на новое шоу Ксении Собчак. Своё решение она аргументировала тем, что она не ходит к людям, которых она «не уважает». Об этом дипломат заявила на видео, появившемся в Telegram-канале Тины Канделаки.