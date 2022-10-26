«За ним кто-то стоит»: Соседов высказался о «высоких покровителях» Милохина Соседов рассказал о «высоких покровителях» Милохина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

То, что Даню Милохина в «Ледниковом периоде» на Первом канале поставили с самой Евгенией Медведевой — чемпионкой мира по фигурному катанию, означает, что у блогера есть серьезные покровители, сказал NEWS.ru музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. По его словам, попасть на один из крупнейших федеральных каналов очень непросто. Также критик оценил песенную составляющую творчества Милохина и сказал, что к музыке это отношения не имеет.

Когда мы говорим о его участии в «Ледниковом периоде» с самой чемпионкой мира Медведевой, речь идет о высоком покровительстве где-то наверху. Это не хухры-мухры, нужно делать выводы. И здесь ни при чем «музыкальное творчество» блогера. За ним, безусловно, кто-то стоит. Конечно, это очень странно, что человек может снимать какую-то ерунду и зарабатывать при этом. Это дико, — подчеркнул Соседов.

Он также оценил песенную составляющую творчества Милохина и признался, что видел с тиктокером всего пару роликов. Один из них — отрывок с прошлогодней премии МУЗ ТВ, куда блогер пришел в экстравагантном костюме. Одна половина наряда была мужской, а вторая — женской.

То, что делает Даня Милохин, не имеет никакого отношения к музыке. Как и в случае с Бузовой. Это феномены, не связанные с музыкой, в которых лучше бы разобраться социологам или психологам. Даня Милохин — это такой тип современного молодого и успешного человека, который работает в социальных сетях, постоянно что-то снимает, выкладывает ролики, набирает лайки и подписчиков. То есть такой человек, который зарабатывает по-новому. А их песни — лишь дополнение, — резюмировал музыкальный критик.

Ранее стало известно, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период», где он выступал вместе с Евгенией Медведевой. Об этом он написал в своих социальных сетях. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев предложил спортсменке стать ведущей шоу, которое сейчас ведут ее бывшие коллеги по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова.