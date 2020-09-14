Яну Рудковскую раскритиковали за «деревянные танцы»

https://static.news.ru/photo/0eb09b6a-f680-11ea-b6cb-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

После того как предприниматель и музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео с вечеринки, на которой она вместе с Димой Биланом отплясывала под песню Artik & Asti, подписчики обрушили на неё шквал критики.

На кадрах Яна зажигательно двигается под музыку в мини-платье с огромным бантом и на высоких каблуках.

Я, наконец-то, открыла новый сезон танцев под офигенных @artik & @astiselfmade c моим огненным @bilanofficial на юбилее у нашего друга Армана @arman_dav. больше интересного в моих сторис. Расслабьтесь уже и танцуйте в своё удовольствие, как можете, а не как надо, — подписала пост Рудковская.

К слову, вечеринка была посвящена 50-летию генерального директора телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова и прошла с большим размахом. Только вот па Рудковской, несмотря на её предложение танцевать «как можете», юзерам не понравились.

Ну, правда, вы, при ваших деньгах, возьмите несколько уроков танцев. «Деревянная леди». Что за танцы динозавров! Судорогой, что ли, свело? Парализованный кузнечик, — возмущались подписчики продюсера.

При этом 12 сентября продюсер также отметила памятную дату. Фигурист Евгений Плющенко поздравил с 11-летием совместной жизни свою жену и разместил в социальной сети трогательный снимок из прошлого, на котором Плющенко и Рудковская целуются и обнимаются.

Ранее Рудковская в разговоре с NEWS.ru раскритиковала идею выдавать водительские права с 16 лет. По её словам, это слишком ранний возраст для управления машиной.