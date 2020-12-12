Якубович ответил Шаляпину на его желание стать ведущим «Поле чудес»

Прохор Шаляпин сначала должен попробовать провести шоу «Поле чудес», а потом рассуждать о замене ведущего, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru Леонид Якубович.
Что меня спрашивать? (смеётся) Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое, — сказал Якубович.
Ранее Шаляпин признался, что хочет стать ведущим капитал-шоу из-за аудитории. По мнению певца, пенсионеры — это самые благодарные зрители. Шаляпин также подчеркнул, что в перерывах между угадыванием букв в словах мог бы исполнять народные песни, писал NEWS.ru.