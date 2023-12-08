«Всегда хайпует»: «Иванушки International» оценили заявления Юрия Лозы Туриченко: Лоза хайпует заявляя, что Земля плоская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кирилл Туриченко

Вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко заявил журналистам за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», что слова Юрия Лозы о плоской Земле считает хайпом. По его словам, коллега, говоря подобное, хайпует, поскольку для музыканта такое поведение является нормой, передает корреспондент NEWS.ru.

Он хайпует. Он постоянно хайпует, он молодец. Филипп Киркоров и Юрий Лоза, они постоянно на хайпе, — сказал Туриченко.

Певец добавил, раз каждый имеет право на собственное мнение, почему бы Лозе такое не заявлять. Также Туриченко, то ли в шутку, то ли всерьез отметил, что в мире после песни Кати Лель «Мой мармеладный» станет популярной песня Лозы «Плот». Все будут танцевать под «О, мой плот», добавил вокалист «Иванушек».

Ранее вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал журналистам, что смотрел сериал «Слово пацана» и нашел в нем ляпы. По словам Рыжего из «Иванушек», настоящие пацаны не слушали «Ласковый май» в детстве. Другим ляпом он назвал сцену инцидента с учительницей, когда с нее срывают шапку. Даже «дикий дебил, гопник», этого бы не сделал, считает певец. По его мнению, хотя «косяки» в сериале есть, «в целом атмосфера передана хорошо».