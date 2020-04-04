В свои 55 Роберт Дауни-младший находится на пике карьеры голливудской звезды первой величины. Несмотря на то что актёр уже получил всемирное признание как один из самых харизматичных киногероев, кажется, его потенциал ещё не раскрыт.
По-настоящему звёздной для Роберта Дауни-младшего стала роль Железного человека в одноимённом фильме и «Мстителях». Однако профессионалы высоко оценили образ Чарли Чаплина, который он создал в 27 лет. За эту роль Роберт Дауни-младший получил премию BAFTA, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В 2018-м актёр занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых исполнителей года по версии журнала Forbes — за 12 месяцев он заработал $81 млн.
FSN-B/www.filmstills.net/Global Look Press
1994 год. Вручение премии Billboard Music Awards
Jonathan Alcorn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кадр из фильма «Прирождённые убийцы». 1994 год
KPA/Global Look Press
Кифер Сазерленд и Роберт Дауни-младший. 1988 год
Imago/TAСС
Michel Comte/ТАСС
Кадр из фильма «Железный человек»
FilmStills.net/Global Look Press
Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан
Mindy Schauer,/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
2010 год
o05/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кадр из фильма «Железный человек 2»
o05/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
ABACA USA/Empics Entertainment/ТАСС
Премьера фильма «Железный человек 3» в Лондоне
ТАСС
Бен Кингсли и Роберт Дауни-младший
Komsomolskaya pravda/Global Look Press
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