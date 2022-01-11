«Время покаяться»: жена Резника призвала Малахова уйти из шоу «Прямой эфир»

Жена поэта Ильи Резника Ирина предложила празднующему 11 января 50-летие Андрею Малахову «уйти из грязи» и покинуть место ведущего ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». По её мнению, ведущий программы, в которой часто поднимаются скандальные подробности личной жизни знаменитостей, «доводящие великих людей чуть ли не до больницы», должен осознать, что для него настало «время покаяния и раздумий». Об этом Ирина Резник рассказала в беседе с NEWS.ru.

Я понимаю, что работа на телевидении — это деньги. И что вы завязаны-повязаны этими контрактами, что, как говорят в оправдание, слова Малахова в эфире не его слова, а чужие (сценаристов, редакторов. — NEWS.ru). Тем более! Сделай шаг, уйди оттуда, уйди из грязи! — обратилась к Андрею Малахову Ирина Резник.

Супруга российского поэта призвала ведущего «Прямого эфира» «покаяться», «исправиться» и «творить добрые дела не для афиши, а для себя, чтобы это увидел Господь».

10 лет назад работавший на Первом канале Андрей Малахов посвятил один из выпусков ток-шоу «Пусть говорят», формат которого похож на «Прямой эфир», жизни Ильи Резника. В нём бывшая жена поэта Мунира и другие гости студии допустили ряд негативных высказываний в адрес автора хитов Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева, Тамары Гвердцители. Адвокат Сергей Жорин назвал прозвучавшие в эфире сведения недостоверными, а супруга Резника Ирина заявила, что данная передача спровоцировала у поэта сердечный приступ.

Мы и тогда говорили: вы пойдите [в церковь] и не просто помолитесь и идите опять грешите, а задумайтесь, сколько несчастий вы принесли великим людям. Генерал Елисеев, художник Шилов. Вы зачем их гнобили? Я могу сколько угодно фамилий назвать, вы же их всех почти до больницы доводили. Людям даже уже не 70 лет, моему мужу уже 84 года будет в этом году. Но Илья говорил: «Андрюша, опомнись! Есть здоровье — и Господь там наверху всё равно всё видит», — отметила Ирина Резник.

Жена Ильи Резника не стала комментировать слухи о проблемах со здоровьем Андрея Малахова. При этом она признала, что «люди видят, что он носит парик и выглядит не очень», и пожелала телеведущему «выкарабкаться». По мнению Ирины Резник, Малахов должен осознать, что «пришло время покаяния и раздумий», призвав его «опомниться, задуматься и сделать нужный шаг».

Ранее сын актрисы Натальи Белохвостиковой и режиссёра Владимира Наумова обратился в правоохранительные органы с жалобой на телепрограмму Андрея Малахова «Прямой эфир». В шоу участвовал бывший зять актрисы, актёр и продюсер Александр Фарбер, который заявил, что Белохвостикова разрушила его брак. 18-летний сын артистки счёл, что его семья стала жертвой «информационного террора». Спустя несколько дней после этого народный артист СССР Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет.