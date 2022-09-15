«Больше заняться нечем»: Пригожин об отмене концертов украинских групп в ЕС Пригожин назвал «бреднями» слова солиста «Воплей Видоплясова» о связи РФ с отменой концертов украинских музыкантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Если бы у Кремля были настолько «длинные руки», чтобы запретить группе «Вопли Видоплясова» петь на украинском языке в Европе, то все жили бы по-другому, заявил российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так он отреагировал на слова солиста коллектива Олега Скрипки, связавшего отмену концертов группы в ЕС с обвинениями в фашизме.

В разговоре с NEWS.ru Пригожин назвал высказывания музыканта бреднями и добавил, что сейчас «хватает и других проблем».

Если бы у Кремля были настолько длинные руки, мы с вами, очевидно, жили бы по-другому. Просто-напросто очередные украинские бредни. Тем более что у нас сейчас хватает и других, гораздо более важных проблем, чем запрещать концерт какого-то Видоплясова. Честное слово, ну нам что, больше заняться нечем? — задался вопросом Пригожин.

Ранее солист украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» пожаловался на отмену концерта в Гамбурге. Артист заявил, что концерты его коллектива в Европе отменяют под предлогом того, что украинцы являются фашистами и обвинил в таком стечении обстоятельств «длинные руки Кремля».

Недавно стало известно что что в Тбилиси отменили концерты телеведущего Максима Галкина, певца Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», поддерживающих Украину. Артисты не смогут выступить во Дворце спорта из-за проводимых в концертном зале ремонтных работ. В сервисе по продаже билетов Biletebi.ge связали отмену выступлений с политическими взглядами звезд.