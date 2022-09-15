«Фашистам нельзя петь»: украинский музыкант об отмене концертов в Европе Солист «Воплей Видоплясова» пожаловался, что украинцев в Европе считают фашистами

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Солист украинской рок-группы «Вопли Водиплясова» Олег Скрипка

Солист украинской рок-группы «Вопли Водиплясова» Олег Скрипка, известный русофобскими и неонацистскими взглядами, пожаловался на отмену концерта в Гамбурге. Артист, восхвалявший действия главы националистического движения Украины Степана Бандеры, заявил, что жители европейских стран считают украинцев фашистами, сообщает РЕН ТВ.

Сам музыкант посчитал, что украинским артистам запрещают выступать «под эгидой, что граждане Украины — это фашисты». Скрипка также уверен в том, что из-за «длинных рук Кремля» украинцам не разрешают петь на родном языке.

Ранее стало известно, что в Уфе отменили концерт рок-группы «Сплин», который должен был пройти сегодня, 13 сентября, в уфимском комплексе «Тинькофф холл». Следующее выступление группы — в Перми, 14 сентября тоже не состоится. Билеты на перенесенный с весны концерт, которого все же не будет, можно вернуть организатору — концертному агентству Fangid. Промоутер Fangid Владимир Макаров рассказал, что на осень с группой запланирован большой тур. Причины отмены концерта он не назвал.

Также сообщалось, что в Тбилиси отменили концерты Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», поддерживающих Украину, говорится в открытом письме сервиса по продаже билетов Biletebi.ge, адресованном Министерству культуры Грузии. Артисты не смогу выступить во Дворце спорта из-за проводимых в концертном зале ремонтных работ. В сервисе посчитали, что отмена выступлений имеет политический контекст.