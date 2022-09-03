В Грузии отменили концерты Галкина, Макаревича и Меладзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

В Тбилиси отменили концерты Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», поддерживающих Украину, говорится в открытом письме сервиса по продаже билетов Biletebi.ge, адресованном Министерству культуры Грузии. Артисты не смогу выступить во Дворце спорта из-за проводимых в концертном зале ремонтных работ. В сервисе посчитали, что отмена выступлений имеет политический контекст.

В Biletebi.ge подчеркнули, что данные артисты открыто поддерживают Украину, а украинские граждане поддерживают их.

На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. <...> Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты Макаревич, Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы, — говорится в сообщении.

Ранее концерт российской рок-группы «Сплин» отменили в Москве. Лидер команды Александр Васильев считает, что это связано с его обращением к уехавшим из России после 24 февраля музыкантам. На фестивале «Чернозем» фронтмен коллектива со сцены выразил надежду на то, что «наступит свет, когда все вернутся».

2 сентября Министерство юстиции России расширило список физлиц-иноагентов, добавив в него музыканта Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву и других лиц.