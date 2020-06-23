Воробей раскритиковала креативщиков за закрытие шоу Степаненко

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Российская актриса эстрады Елена Воробей прокомментировала новость о закрытии шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко. Она заявила в беседе с NEWS.ru, что вопрос о причинах случившегося лучше адресовать авторам и креативным редакторам программы.

Во-первых, мне совершенно некорректно говорить о Елене Григорьевне, потому что я была гостьей её первой программы. Быть может этот вопрос нужно задать авторам и креативщикам, создателям формата, которые, видимо, не чувствуют время и то, что сейчас нужно аудитории? – сказала Воробей.

По её словам, для Степаненко шоу было спасением, потому что она переживала из-за развода. И на программу все надеялись, особенно с учётом того, что её формат был сделан под юмористку.

Я не критик, тут надо разбирать с точки зрения знания телеиндустрии. Я только сегодня ночью смотрела Данилу Поперечного — это, конечно, уровень и юмор другого времени и плюс ещё есть стендап комики американские, кто работает на этой территории, — сказала Воробей.

О закрытии шоу «Ещё не вечер!» стало известно 22 июня. За три месяца в эфире проект показал низкие рейтинги, и руководство канала настояло на том, чтобы производство программы больше не проходило, писал NEWS.ru.