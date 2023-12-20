Волочкова заявила, что ее экс-бойфренд перед смертью хотел к ней вернуться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее экс-бойфренд Сергей Кузнецов, умерший в СИЗО, перед смертью написал ей любовное послание. В интервью KP.RU артистка отметила, что тот хотел развестись с женой и вернуться к ней. Она считает, что трагедия произошла именно из-за безответной любви к ней.

Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось. Он же писал мне накануне смерти: «Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!». Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь, — отметила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что с Кузнецовым ее связывал только отпуск на Мальдивах, но он оставил на аватарке в социальных сетях фотографию, которая была сделана во время этого отдыха. Волочкова считает, что тот не мог ее забыть, хоть они и прекратили общаться. По словам артистки, из-за этого жена Кузнецова сильно его ревновала и устраивала скандалы.

И вроде бы у меня имя такое — Анастасия, означающее «освобождающая от тюрьмы». А в итоге двое из моих бывших в тюрьме оказались, — заключила балерина.

Тело Кузнецова нашли в камере «Матросской Тишины» 28 ноября. Позже его супруга Анастасия Кондрачук подтвердила информацию о его смерти. Об этом женщине сообщили, когда она приехала на очную ставку.