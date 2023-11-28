Супруга «банщика» Кузнецова подтвердила его суицид в СИЗО

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Сергей Кузнецов

Супруга находившегося в СИЗО «банщика» Сергея Кузнецова Анастасия Кондрачук подтвердила Telegram-каналу Mash информацию о его смерти. Женщине, приехавшей на очную ставку с мужем, рассказали, что его не будет из-за смерти.

При этом Кондрачук подчеркнула, что никакого документа, подтверждающего смерть супруга, ей не предоставили. Сейчас она ищет официального подтверждения этой информации.

Его не привезли на очную ставку, потому что им [полиции] там [в СИЗО] сказали, что это (самоубийство. — NEWS.ru) случилось. Никакой официальной бумаги у меня нет, — пояснила она в беседе с каналом.

Ранее СМИ сообщили, что бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в камере следственного изолятора в Москве. Тело 46-летнего предпринимателя обнаружил его сокамерник.

Волочкова прокомментировала возможную смерть экс-возлюбленного. По ее словам, ее бывший бойфренд, с которым она встречалась несколько лет назад, был позитивным человеком и очень любил свою жену. Не верится, что покончил с собой, добавила она.

В мае 2023 года Сергей Кузнецов вновь попал на страницы СМИ после того, как сильно избил свою молодую жену Анастасию, нанеся ей серию сильных ударов, из-за которых она в коме оказалась в больнице. Мужчина настаивал, что не пытался скрыться, самостоятельно доставил жену в медучреждение и двое суток не отходил от нее. Суд отправил его в СИЗО, после чего продлил ему срок ареста. Предположительно, причиной избиения стала ревность.