Волочкова рассказала, что тратит на Мальдивах 360 тысяч рублей в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что номер в отеле на Мальдивах, где она проводит новогодний отпуск, стоит $4 тысячи в сутки (примерно 360 тысяч рублей). Она отметила, что любит отдыхать в одиночестве и приехала на острова уже в 21 раз, как на дачу. Волочкова предположила, что поклонники, которые не могут себе позволить такие путешествия, «будут злопыхательствовать».

Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла тут стоит $4 тысячи в сутки. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать, — поделилась мыслями Волочкова.

Она призналась, что потратила на двухнедельный отдых на Мальдивах около 6 млн рублей. В ее особняке на побережье океана площадью 113 квадратных метров есть собственный бассейн, мини-бар и выход к пляжу.

Ранее Волочкова рассказала, что встречала Новый год вдали от родных. Она призналась, что принимала поздравления от родителей по видеосвязи. По словам артистки, с дочерью Ариадной она также не успела встретиться, но подготовила ей подарок. При этом главным итогом года Волочкова назвала свое новое шоу, премьера которого отгремела в канун праздников.

Экс-прима Большого театра поделилась, что отец поздравил ее с праздником, несмотря на осложнения после инсульта. Он перенес его 15 лет назад и с тех пор с трудом разговаривает.