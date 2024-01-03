«До сих пор отхожу»: Волочкова рассказала, как встретила Новый год Волочкова рассказала, что встретила Новый год вдали от родных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что встречала Новый год вдали от родных. В беседе с Пятым каналом она поделилась, что принимала поздравления от родителей по видеосвязи. По признаниям артистки, с дочерью Ариадной она также не успела встретиться, но подготовила ей подарок. При этом главным итогом года Волочкова назвала свое новое шоу, премьера которого отгремела в канун праздников.

Что могу сказать, как этот Новый год прошел. Я до сих пор отхожу от премьеры, которую я создала, — сказала балерина.

Экс-прима Большого театра поделилась, что отец поздравил ее с праздником, несмотря на осложнения после инсульта. Он перенес его 15 лет назад и с тех пор с трудом разговаривает.

Но всеми эмоциями, даже говоря «со-со» и «ва-ва», он меня поздравил. Мы говорили по видеосвязи, — поделилась она.

Для дочери Ариадны артистка подготовила роскошный подарок. Волочкова планирует вручить ей его при встрече. По ее словам, речь идет о дорогостоящем ювелирном украшении.

Волочкова ранее заявила, что ее экс-бойфренд Сергей Кузнецов, умерший в СИЗО, перед смертью написал ей любовное послание. Артистка отметила, что тот хотел развестись с женой и вернуться к ней. Она считает, что трагедия произошла именно из-за безответной любви к ней.