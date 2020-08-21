Викторию Дайнеко перепутали с порноактрисой

https://static.news.ru/photo/88fd3616-e4e3-11ea-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Виктория Дайнеко Фото: instagram.com/victoriadaineko/

Певица Виктория Дайнеко выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию.

Для фото певица надела блестящее зелёное платье с очень откровенным декольте. При этом она обратила внимание подписчиков на свою новую прическу в стиле каре.

Всё-таки каре выглядит классно, жаль только этот кайф на 2–3 месяца, а потом ждёшь, когда же снова будет привычная длина, — подписала фотографию певица.

Однако на причёску никто не обратил внимания. Подписчики заподозрили, что Виктория Дайнеко увеличила себе грудь и решила таким незатейливым образом похвастаться.

У вас выросла грудь! Каре никто и не заметил, — прокомментировал подписчик.

А один из подписчиков сообщил, что певица похожа на американскую порноактрису Сашу Грей.

Другой комментатор отметил, что теперь певицу будут доставать вопросами: откуда у неё появилась грудь?

Как писал NEWS.ru ранее, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал фотографию модели Виктории Лопырёвой до пластических операций. Многие подписчики отметили красоту модели даже без пластических операций и с небольшим лишним весом.