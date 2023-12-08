Виктория Дайнеко рассказала о самом неприятном корпоративе Дайнеко: не понравилось петь, когда зрителями были двое мужчин и много девушек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Дайнеко

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» заявила, что хотя в сауне она ни разу не пела, но неприятное выступление в ее карьере все же было. По ее словам, однажды ей пришлось петь в доме, где зрителями стали двое мужчин и много девушек, передает корреспондент NEWS.ru.

В сауне, слава Богу, ни разу не пела. Но однажды пела в одном доме. Там был стол, за которым сидели двое мужчин и много девушек, их сопровождавших. Я пела там, и мне это было очень неприятно. Не понравилось. Спела и быстро уехала, — рассказала победительница «Фабрики звезд — 5» и «Фабрики звезд. Возвращение».

Как отметила 36-летняя исполнительница, заказчики ее поэтому и не очень любят, что она не очень общительная. Артистов для того и приглашают, чтобы после концерта посидеть с ними, а потом хвастаться этим, добавила певица.

Я не из тех, которые после выступления придут, выпьют, скажут: «Все окей», — подчеркнула Дайнеко.

Ранее бывшая солистка российской группы Serebro Ольга Серябкина сообщила, что 8 декабря презентует новую песню. По ее словам, она написала нечто особенное, чего от нее не ждут по причине того, что это настолько душевно, насколько это может быть. Исполнительница добавила, что на следующей неделе выпустит клип на новую песню.