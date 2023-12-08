«Такого от меня не ждут»: Серябкина рассказала о новой песне Ольга Серябкина: моя новая песня настолько душевная, насколько это может быть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Бывшая солистка российской группы Serebro Ольга Серябкина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» сообщила, что 8 декабря презентует свою новую песню. По ее словам, такой душевной композиции от нее никто не ждет, передает корреспондент NEWS.ru.

Автор большинства текстов песен группы Serebro добавила, что на следующей неделе выпустит и клип на новую песню.

Я прежде всего музыкант, который создает песни, я их сочиняю, пишу и делюсь своим состоянием, своим настроением. То, что я сейчас написала, это особенное. Такого вы от меня не ждете по причине того, что это настолько душевно, насколько это может быть, — подчеркнула исполнительница.

Ранее Ольга Серябкина рассказала, что весь декабрь она работает, а Новый год встретит в отеле The Carlton, Moscow. Она пояснила, что там пройдет открытый концерт с ее участием. По словам певицы, за первую неделю декабря она отдыхала лишь один день. С 9-го числа у нее «начинаются гастроли и поехали...».

На вопрос о том, верна ли история, что новогодняя ночь кормит артистов весь год, певица сказала: «Я очень хорошо кушаю». Исполнительница пояснила, что ее «аппетиты растут», у нее много целей, желаний и стимулов для того, чтобы «все было еще лучше».