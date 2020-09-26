Виктория Боня удивила поклонников совместными фото с Маратом Сафиным

https://static.news.ru/photo/7760e7c4-0039-11eb-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Боня немало удивила подписчиков, опубликовав в микроблоге совместные фото с теннисистом Маратом Сафиным. Вместе бывшая участница «Дома-2» и бывшая первая ракетка мира съездили в Италию на машине.

Боня с некоторых пор живёт Монако, она не раз намекала поклонникам, что не одинока. И теперь 40-летняя светская львица буквально обескуражила подписчиков, когда в сторис поделилась видео, где они с Сафиным вместе едут в машине. Женщина называет спортсмена «самым привлекательным теннисистом».

Почему-то я краснею, когда это говорю, — кокетничает в кадре Боня.

В другом ролике модель показывает, как Сафин несёт чемодан где-то в уединённом месте на холме, между деревьев виднеются колодец и вилла. Затем Боня и легендарный спортсмен предстают уже на берегу моря, где телеведущая сделала несколько совместных фото.

Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты, — подписала снимки модель.

Поклонники тут же заподозрили роман между теннисистом и светской львицей. Первой на пост отреагировала подруга Бони Маница.

Вы всё-таки сделали это, — многозначительно написала в комментариях приятельница.

Другие тут же написали, что пара неплохо смотрится вместе. «А Марат ну просто красавчик!», «Виктория, я искренне желаю Вам простого, женского счастья», отреагировали поклонники.

Нашлись и такие, которые вспомнили, как Водонаева однажды говорила, что давно и безнадёжно влюблена в Марата Сафина. Эта часть подписчиков тут же решила, что Боня просто решила насолить давней «коллеге» по «Дому-2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, что решила попробовать новый способ очистки организма. Ранее инстадива уже испробовала на себе яд лягушки, принимала зелье аяваска и делала кровопускание.