«Будет бомба»: Виктория Боня станет сыроедом

https://static.news.ru/photo/408f73c0-fe7f-11ea-97b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: victoriabonya/Instagram.com

Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, что решила попробовать новый способ очистки организма. Ранее инстадива уже испробовала на себе яд лягушки, принимала зелье аяваска и делала кровопускание. Теперь она решила омолодиться с помощью сыроедения.

По словам Бони, она делала дыхательную гимнастику и поняла, что хочет в ближайшие несколько недель побыть сыроедом. Девушка планирует питаться яблоками, орехами, зеленью и пить растительное молоко.

Теперь после пробежки перехожу на сыроедческий очистительный процесс. Это будет бомба. Наблюдайте за мной. Будут просто искры из глаз, — цитирует её издание «Папарацци».

Теледива также пригласила всех желающих к ней присоединиться.

Накануне Боня сообщила, что повредила кожу во время бьюти-процедуры тейпирования — наложения на кожу эластичных лент. По её словам, во время процедуры омоложения она оторвала кусок кожи до мяса. Она также опубликовала на своей странице в соцсети видео со следами неудачной процедуры, добавив, что не ожидала, что получится такой результат.