Тайная жена Кокшенова начала борьбу за его наследство

https://static.news.ru/photo/de4e25f0-0ee4-11eb-ac3b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кокшенов Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Через несколько месяцев после похорон Михаила Кокшенова его любовница Алла Шавырина предъявила претензии на наследство знаменитости. При этом до этого момента родственники актёра утверждали, что ни на что не претендуют.

Вторая жена Кокшенова Елена ранее заявила, что «никакой делёжки наследства не будет. Миша со всеми разобрался, никого не обидел». По её словам звезда советского кино оставил ей две квартиры, но подарил их ещё при жизни и разделу они не подлежат.

По словам художницы, она не просто встречалась с Кокшеновым, а была законной супругой артиста в полном смысле этого слова. До этого женщина сообщила, что уже открыла наследственное дело со своими юристами. При этом Шавырина утверждает, что она является единственная законная жена актёра. Таким образом, объявившаяся любовница Михаила Михайловича считает себя абсолютно законной наследницей актёра.

Мы сейчас открыли наследственное дело. По документам я являюсь единственной женой Кокшенова. И единственным его ребёнком по документам является наша дочь Маша. Всё остальное, как вы понимаете, можно представить как угодно, — объяснила женщина KP.RU.

Шавырина призналась, что понимает сложность своего положения. Из-за того что всё время была в тени и о ней никто не знает, её часто не принимают во внимание. Однако, по её словам, именно она фактическая жена Кокшенова.

При этом ранее вторая супруга Елена призналась, что знала о Шавыриной и о том, что с Кокшеновым они состояли в браке. Она рассказывала, что актёр был женат на художнице, но о том, как жила пара, ничего неизвестно. Елена была в курсе, что от брака с Шавыриной у Кокшенова есть дочь Мария. Но и с ней актёр не особо общался, рассказывала Елена Кокшенова в эфире программы «Ты не поверишь!».

Как писал NEWS.ru, ранее Бари Алибасов рассказал, что сын обещал его «грохнуть» из-за завещания.