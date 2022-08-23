«Ваня, мы тебя простили»: Ивану Урганту предоставили новую работу в России Шоумен впервые за полгода появился на Первом канале, вскоре он проведёт семинар курсов Geekbrains и концерт под псевдонимом Гриши Урганта

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После скандала, связанного с антивоенным постом Ивана Урганта в соцсети и временным отъездом за границу, а также призывов депутатов Госдумы уволить его с Первого канала шоумен снова зарабатывает в России. Актера пригласили вести онлайн-курсы Geekbrains, его альтер эго Грише Урганту предоставили площадку для проведения концерта в Москве. В минувшие выходные Ургант появился в эфире Первого в качестве одного из спикеров в фильме, приуроченном к 85-летию со дня рождения кинорежиссера Андрея Кончаловского. Об активизации актера, которая не осталась незамеченной ни зрителями, ни депутатами, — в материале NEWS.ru.

Урганта показали на Первом канале впервые за полгода с начала спецоперации

Документальный фильм «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» с участием Ивана Урганта был показан на Первом канале 20 августа, в день юбилея режиссера. В описании ленты на сайте канала говорится, что съемки проводились совсем недавно, в 2022 году в Москве, Германии и Италии.

Спектр тем, которые заложены в данном фильме, а он приурочен к 85-летию знаменитого режиссера и сценариста, крайне многообразен: соперничество двух братьев — Никиты и Андрона, сложность их отношений, разный подход к современным проблемам и просто личностные споры на семейном уровне, — сообщается в аннотации.

Авторы фильма также коснулись темы противоречивых взаимоотношений Андрея Кончаловского с Андреем Тарковским, его личной жизни и философских размышлений.

Однако больше всего зрителей, похоже, поразило появление на экране Ивана Урганта — наряду с Юлией Высоцкой, Никитой Михалковым, Егором Кончаловским, Надеждой Михалковой, Николаем Бурляевым и другими. Фрагменты беседы с шоуменом о режиссере были показаны по ходу фильма несколько раз. Это первое появление Урганта за почти полгода с момента начала спецоперации на Украине.

Посмотрела фильм «Грех», понравился. Снято сильно, и подбор актеров великолепен, а вот документальный фильм о Кончаловском — оскорбило появление этого трусливого патриота Урганта. До сих пор мерзко от его физиономии, все впечатление стёр. Первый канал оплошал, вставив этот персонаж в фильм, — написала на официальной странице Первого канала во «ВКонтакте» зрительница Галина Андреева.

Что за курсы Geekbrains, давшие работу Ивану Урганту

Geekbrains — образовательные IT-курсы, направленные на обучение «с нуля профессиям по востребованным специальностям и направлениям в сфере информационных технологий»: программирование, веб-дизайн, маркетинг и другие. Так, IT-специалиста в Geekbrains обещают подготовить за шесть месяцев, без скидок обучение стоит 105 тыс. рублей.

Недавно компания объявила о том, что 26 августа Иван Ургант станет ведущим трехчасового шоу «Путь в ИТ», которое проведут онлайн для зарегистрированных пользователей. Шоумен записал юмористический анонс этого события и видео на фоне Останкинской телебашни, которое выложили на сайте Geekbrains.

Вместе с экспертами Ургант обещает «разобрать весь рынок ИТ по косточкам».

Вопросов очень много, связанных со сферой IT. Например, почему они так много зарабатывают. В принципе, меня больше не волнуют никакие вопросы, — в шутливой манере сообщает будущим ученикам Иван.

Покупатели курсов отреагировали на участие Урганта негативно. Они признались, что им «противно» смотреть трансляцию с шоуменом, и назвали новую акцию антирекламой Geekbrains.

Нашли кого пригласить. Неужели в России так мало действительно умных и интересных людей, которых можно позвать. Интересно, чего комменты не включили под постом Иваши. По всей России отменяют концерты предателей Родины, но всё равно найдется кто-то, кто позовёт этих существ, — написала под приглашением на мероприятие Оля Васильева.

Зачем Ургант снял клип «Ночной каприз» с Паулиной Андреевой и Сергеем Мазаевым

Поклонники Ивана Урганта знают, что телеведущий несколько лет выступает в качестве певца и музыканта под псевдонимом Гриша Ургант. Именно в этой роли шоумен планирует предстать перед зрителями 14 октября в московском клубе «Урбан». Судя по сайту площадки, билеты стоимостью от двух до девяти тысяч рублей почти выкуплены.

На днях на YouTube-канале Гриши Урганта был выложен новый клип на песню «Ночной каприз» из репертуара группы «Моральный кодекс». Вместе с Иваном в видео снялись сам Сергей Мазаев и жена режиссера Федора Бондарчука актриса Паулина Андреева.

Зрители предположили, что «пока нельзя быть Ваней», Ургант решил уделить больше времени музыке. «Ваня, мы тебя простили», — обрадовались возвращению шоумена его фанаты.

У вас осталось много друзей и поклонников. Я в их числе. <...> Догадываюсь насколько сейчас трудный период, верю, что выстоите перед злобными, несправедливыми наветами и всё непременно образуется. Скорее бы! Желаю творческих успехов нашему самому талантливому ведущему и музыканту! А ещё — сохранить здоровье и уверенность в себе, не унывать, не падать духом! Продолжать работать, а остальное приложится, — поддержала Урганта его поклонница Татьяна Пронина в соцсети.

Как отнеслись к возвращению Ивана Урганта в Госдуме

Секретарь действующей в Госдуме рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры депутат Дмитрий Кузнецов, который ранее призывал уволить Урганта с Первого канала, сообщил NEWS.ru, что располагает информацией о приостановке съемок программы «Вечерний Ургант».

Насколько мне известно, съемки программы с участием Ивана Урганта на Первом канале приостановлены. Надеюсь, так и будет до тех пор, пока его позиция не будет прояснена. Пока, например, как предлагал Захар Прилепин, Иван не съездит навестить наших военных или гражданское население в Донбассе. То есть пока не покажет однозначно, что он вместе с Россией и всем народом, — заявил Дмитрий Кузнецов.

Он подчеркнул, что организация курсов Geekbrains и проведение концерта Гриши Урганта в клубе «Урбан» — частные мероприятия, деньги из госбюджета на них не выделяются.

К сожалению, буржуазия часто чужда к интересам государства, её волнует в первую очередь прибыль. Наши прозападные глобалистские деятели культуры настолько переплелись с управленцами в сфере культуры, что разорвать этот альянс крайне сложно, — объяснил депутат.

Дмитрий Кузнецов заверил, что в случае выявления фактов поддержки чиновниками артистов, выступивших против СВО, ГРАД направит запросы «по нужным адресам». При этом парламентарий отметил, что «если ничего не изменится, то в инерционном варианте развития событий, конечно, Иван Ургант появится на всех эфирах».

Народ будет смотреть на Ивана и думать, почему власть ждёт от населения патриотизма и даже жертвенности, но позволяет придворным артистам быть «испуганными патриотами». Это будет вызывать скрытую агрессию и апатию. Ни то, ни другое сейчас нашей стране не нужно, — заключил депутат Госдумы.

По мнению Кузнецова, избежать такого развития событий удастся с помощью готовящихся в ГД рекомендаций «о реформе культурной политики» и новых законодательных инициатив, находящихся в данный момент в стадии разработки.