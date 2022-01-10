В США умер комик и звезда сериала «Полный дом» Боб Сагет

В воскресенье, 9 января, в американском штате Флорида в возрасте 65 лет скончался комик и актер Боб Сагет, сыгравший главную роль в комедийном сериале «Полный дом». Признаков насилия или употребления наркотиков полицейские не нашли, причину смерти пообещали назвать позднее, сообщил телеканал CNN.

Комика нашли мёртвым в гостиничном номере в городе Орландо, куда Сагет прибыл в рамках своего концертного тура. В отель были направлены представители офиса местного шерифа, которые опознали умершего.

С тяжёлым сердцем мы вынуждены подтвердить, что наш любимый Боб скончался сегодня. Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоёв общества благодаря смеху, — говорится в заявлении семьи Сагет, которое цитирует телеканал.

Сагет стал известен широкой американской публике после сериала «Полный дом», в котором сыграл овдовевшего отца трёх девочек. Затем он стал ведущим телепередачи «Самое смешное видео Америки». Кроме того, Сагет озвучивал закадровый текст и главного героя в сюжетных сценах из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму».

Ранее в США на 83-м году жизни умер режиссёр, актёр и кинокритик Питер Богданович, известный как режиссёр фильмов «Последний киносеанс» (1971), «В чём дело, док?» (1972) и «Бумажная луна» (1973). Картина «Последний сеанс» получила восемь номинаций на «Оскар», включая лучший фильм, режиссуру и сценарий. Также Богданович выступал в качестве актёра. В частности, он сыграл роль психотерапевта Мэлфи в сериале «Клан Сопрано» (1999–2007).