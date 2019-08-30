https://static.news.ru/photo/a2ab4f9a-cbe8-11e9-a4be-fa163e074e61_660.jpg Фото: victoriabonya/instagram

Телеведущая Виктория Боня удивила подписчиков внезапным сообщением. Звезда заявила, что покидает Монако, куда она некогда переехала ради миллиардера Алекса Смерфита. В Сети гадают, что послужило причиной отъезда: нехватка денег или новые проекты.

39-летняя экс-звезда телепроекта «Дом-2» жила на Лазурном берегу с 2013 года. За это время, по её признанию, Монако стал для неё вторым домом.

Сегодня я сделала ещё один большой шаг. Это как новая глава в книге жизни, которая начинается так: «Я долго об этом мечтала, думала и наконец-то приняла это решение! Мы с дочкой переехали из Монако». Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом, — написала Боня на своей странице в Instagram .

Телеведущая не уточнила, где теперь будет проживать вместе с дочерью. Как предположили поклонники знаменитости, очевидно, что Боня вернётся в Москву.

В Москву, конечно... Это как полный провал выглядит, признание своей несостоятельности, не смогла, — предположил один из подписчиков.

В пользу этой версии говорит то, что ранее Боня сама неоднократно говорила, что её дочь Анджелина обожает Москву и просит её о возможности жить именно там.

Ранее, как писал News.ru, Боня заявила, что отказалась от уколов ботокса. Она порекомендовала подписчикам заниматься в тренажёрном зале, следить за питанием и не изводить себя строгими диетами.