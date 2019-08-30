Телеведущая Виктория Боня удивила подписчиков внезапным сообщением. Звезда заявила, что покидает Монако, куда она некогда переехала ради миллиардера Алекса Смерфита. В Сети гадают, что послужило причиной отъезда: нехватка денег или новые проекты.
39-летняя экс-звезда телепроекта «Дом-2» жила на Лазурном берегу с 2013 года. За это время, по её признанию, Монако стал для неё вторым домом.
Сегодня я сделала ещё один большой шаг. Это как новая глава в книге жизни, которая начинается так: «Я долго об этом мечтала, думала и наконец-то приняла это решение! Мы с дочкой переехали из Монако». Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом, — написала Боня на своей странице в Instagram.