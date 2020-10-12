В Instagram выложили фото с венчания Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/5e0c714a-0ca9-11eb-975d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В фан-аккаунте Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва в Instagram опубликовали архивную фотографию с их венчания. Таинство было совершено в 2008 году.

С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Пётр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется ещё долгие-долгие годы и принесёт вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! — пожелали поклонники.

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв поженились в сентябре 2008 года. Сегодня звёздная пара отмечает 12-летие семейной жизни. Сама актриса уже больше года не появляется на публике.

Летом 2019 года стало известно, что она борется с тяжёлым заболеванием. Осенью сообщалось, что Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни возлюбленной.

В мае 2020 года певица Наташа Королёва, являющаяся подругой Заворотнюк и её соседкой по посёлку Крекшино, заявила об улучшении в состоянии здоровья артистки. Она отметила, что дорогостоящее лечение и проведённые операции дали хороший результат.

Некоторое время назад появилась информация о том, что звезда готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии, писал NEWS.ru.