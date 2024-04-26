В Госдуме раскрыли, почему дочь Машкова не общается с отцом Депутат ГД Драпеко: Машкову можно только посочувствовать из-за его дочери

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Мария Машкова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила в разговоре с NEWS.ru, что дочь российского актера Владимира Машкова Мария отказалась общаться с отцом из-за отсутствия должного воспитания. Парламентарий не исключила, что причиной окончательного разрыва стало слишком продолжительное проживание за пределами РФ.

К сожалению, она очень долго жила далеко от него. Не получила должного воспитания. Не нашла общий язык с ним, или он с ней не нашёл. Вполне житейская ситуация. Наверное, он хотел с ней встретиться и общаться. Как всякий нормальный родитель хотел общаться со своим ребенком. Видимо, мать не давала. Можно только посочувствовать ему, — отметила Драпеко.

Издание MK.RU ранее сообщило, что дочь Машкова, покинувшая Россию, намекнула на окончательное прекращение общения с отцом. По информации СМИ, сейчас женщина больше не представляет даже возможности встречи с родственником.

Как пишет издание, Машкова сохранила в памяти образ родителя, когда ему было около 25 лет. В публикации говорится, что тогда Мария считала его «молодым, усатым, классным парнем».

Мария Машкова проживает в США. Разногласия между ней и звездным отцом начались из-за спецоперации, которую актриса резко осудила. Владимир Машков призывал дочь извиниться за такую позицию, которую назвал предательством. После того как девушка отказалась извиняться и возвращаться из Соединенных Штатов, по слухам, актер прекратил любое общение с ней.

При этом недавно Машкова обратилась к родителям в Instagram (деятельность в РФ запрещена), назвав их рок-звездами. Она призналась, что счастлива быть их ребенком и благодарна за то, что они очень сильно любили друг друга. Свою публикацию она закончила фразой «Да будет мир во всем мире!».