«Узнали, но не пустили»: Лепсу запретили вход в родную школу Григорий Лепс рассказал, что охранник не разрешил ему войти в родную школу

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Российский певец Григорий Лепс во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ» рассказал NEWS.ru, что не смог войти в здание родной школы, которую недавно хотел посетить. Исполнитель уточнил, что охранник учебного заведения узнал его, но все равно запретил вход, объяснив, что в здание допускаются только персонал и родители, которые приходят забрать детей.

В родную школу меня недавно не пустили. За ребенком, сказали, или если вы к учителю — пожалуйста. А так ни в коем случае нельзя. Я просто посмотреть хотел. Но не нельзя, — отметил Григорий Лепс.

Певец добавил, что охранник узнал его, но все равно не разрешил войти в здание.

Григорий Лепс учился в средней школе № 7 города Сочи. По словам артиста, до седьмого класса он получал хорошие оценки, но потом всё изменилось: будущий исполнитель начал заниматься музыкой, и уроки отошли на второй план.

Ранее 61-летний певец Григорий Лепс заявил, что не исключает возможности снова стать отцом. Исполнитель сообщил, что в последнее время встречается с 20-летней девушкой, однако не назвал ее имени. Артист также сообщил, что в последнее время начал заниматься спортивной ходьбой и планирует пройти 61 километр — по количеству прожитых лет.