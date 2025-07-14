Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото

14 июля стало известно о смерти режиссера и продюсера Юрия Мороза в возрасте 68 лет. Эту новость сообщил актер Дмитрий Харатьян, сын которого является крестником кинодеятеля. Дочь режиссера Дарья Мороз и жена Виктория Исакова принимают соболезнования.

По данным СМИ, Мороз скончался после нескольких лет борьбы с онкологией: у артиста был рак поджелудочной железы с 2023 года.

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Он учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1979 по 1987 год Мороз служил в Театре «Ленком». Он дебютировал в кино в исторической дилогии Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел».

В последние годы Мороз занимался режиссурой и продюсированием. Он снял такие фильмы, как «Точка», «Пелагия и белый бульдог», три сезона сериала «Каменская», сериал «Угрюм-река», а также третий сезон сериала «Содержанки».

Мороз возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов, участвовал в развитии российского кино. Его дочь от первого брака Мороз стала известной актрисой, которую он часто снимал в своих проектах. Исакова также хорошо знакома зрителям по работам в кино и театре.

Самые яркие фотографии Юрия Мороза — в галерее NEWS.ru.