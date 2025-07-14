Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото
Режиссер Юрий Мороз, 2024 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
14 июля стало известно о смерти режиссера и продюсера Юрия Мороза в возрасте 68 лет. Эту новость сообщил актер Дмитрий Харатьян, сын которого является крестником кинодеятеля. Дочь режиссера Дарья Мороз и жена Виктория Исакова принимают соболезнования.
По данным СМИ, Мороз скончался после нескольких лет борьбы с онкологией: у артиста был рак поджелудочной железы с 2023 года.
Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Он учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1979 по 1987 год Мороз служил в Театре «Ленком». Он дебютировал в кино в исторической дилогии Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел».
В последние годы Мороз занимался режиссурой и продюсированием. Он снял такие фильмы, как «Точка», «Пелагия и белый бульдог», три сезона сериала «Каменская», сериал «Угрюм-река», а также третий сезон сериала «Содержанки».
Мороз возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов, участвовал в развитии российского кино. Его дочь от первого брака Мороз стала известной актрисой, которую он часто снимал в своих проектах. Исакова также хорошо знакома зрителям по работам в кино и театре.
Самые яркие фотографии Юрия Мороза — в галерее NEWS.ru.
Российская актриса Дарья Мороз с родителями Мариной Левтовой (1959–2000) и Юрием Морозом дома. Февраль 1999 года. Россия
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Режиссер Юрий Мороз с дочерью Дарьей на церемонии открытия XIX кинофестиваля «Кинотавр», 2008 год
Фото: Матыцин Валерий/ИТАР-ТАСС
Кинорежиссер Юрий Мороз во время капустника 13-й ежегодной театральной премии «Чайка» в столичном клубе «Кино», 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Российский режиссер Юрий Мороз с супругой актрисой Викторией Исаковой на 64-м Каннском кинофестивале, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Виктория Исакова и режиссер Юрий Мороз на открытии 36-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2014 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Юрий Мороз перед премьерой фильма «Год литературы» на 27-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2016 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова (слева направо) на церемонии открытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон — 2023» на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Председатель жюри конкурса российских дебютов, режиссер Юрий Мороз на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, 2025 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости