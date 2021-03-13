«Учитесь, Азиза!»: зрители оценили достойный уход Стоянова с шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/d13b64c6-850f-11eb-b4bf-96000091f725_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Зрители шоу «Маска» восхитились достойным уходом из шоу Юрия Стоянова, выступавшего в костюме Банана. Артист покорил публику своим позитивом, талантом, теплотой.

В очередном выпуске музыкант исполнил популярную латиноамериканскую композицию, он сам себе аккомпанировал на гитаре. Для этого артист эффектно снял с рук «банановые перчатки». В финале же по настойчивой просьбе судей улыбающийся и смешливый Стоянов вновь исполнил «Буги-вуги», причём так, что отплясывали не только судьи, но и ведущий Вячеслав Макаров.

Зрители особо отметили, что в отличие от Азизы-Пингвина, со скандалом покинувшей проект, Стоянов шутил на сцене, улыбался и с теплотой вспоминал родной «Городок».

«Потрясающе! В последних выпусках слышался его голос, но не верилось. И какое зажигательное выступление в финале, учитесь, Азиза!», «Очень здорово, что это Стоянов. И как он себя замечательно повёл после снятия маски. Артист с большой буквы. Особенно на контрасте с предыдущим снятием», отметила публика.

«Вот так должны себя вести маски, смотреть приятно, всё на позитиве, не то что прошлая мадам», «Вот так и должен выходить великий артист! Актёр с большой буквы! И неважно, что его выход был последним в этом шоу, это была подлинная радость узнавания и восхищение талантищем! Каков, а?! Браво!», пишут в комментариях поклонники шоу.

Для многих Юрий Стоянов открылся заново. «Юрий Николаевич Стоянов, я просто реально стал вашим поклонником, я сначала думал, что там Потап (простите меня), но потом, услышав „Белую Зиму“, я узнал голос и понял, что там Юрий Стоянов, жалко что рано и вообще чуть не в первом выпуске, но, слушая вас, я также пел с вами», «Я чуть не разрыдалась, низкий поклон Юрию Стоянову! Талантище, звезда, мэтр эстрады!», писали пользователи.

Многие пожалели, что проект покинул Банан вместо Розовой Пантеры, которую, по мнению публики, «тянут за уши», и Змеи, уже успевшей кое-кому прискучить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России Юрий Стоянов оказался в костюме Банана на шоу «Маска». Именно его назвали судьи Регина Тодоренко, Валерия и Тимур Родригез.