«У меня две квартиры»: Газманов рассказал о зарубежном имуществе Газманов заявил о наличии квартир в Латвии и Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Олег Газманов владеет двумя квартирами за рубежом, они находятся в Латвии и Италии, рассказал сам артист в ходе пресс-конференции. По словам исполнителя, сейчас они находятся в «замороженном» состоянии, так как его не пускают в страны Евросоюза. Однако его не расстраивает этот факт. Он назвал это сопутствующими потерями.

Я для себя решил так — это сопутствующие потери. Я не думаю, возвращать их или нет, они заморожены. А то, что я кавалер всех санкций, меня это очень радует. Если наши, в кавычках, «западные партнеры» видят угрозу, значит я полезен своей стране, — рассказал он.

Певец отметил, что он не намерен прекращать работу над новыми песнями, несмотря на санкции. По его словам, введение ограничений вдохновляет его. Покинуть Россию по примеру других артистов, чтобы вернуть недвижимость и получить возможность путешествовать по Европе, он не намерен.

Для меня главное не то, что меня не пускают в Италию или Латвию. Главное, что меня пускают в Пензу, Белгород, Санкт-Петербург. Я всегда писал, пишу и буду писать для своей страны, — подытожил он.

Олег Газманов ранее призвал запретить известным людям хвастаться богатством в социальных сетях. В качестве примера успешного проведения такой политики он привел Китай. Газманов подчеркнул, что сам он никогда не выставлял дорогие вещи напоказ, несмотря на высокие доходы.