«Ты никто»: что известно о муже дочери Волочковой, первая брачная ночь

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова с дочерью

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за предпринимателя Никиту Григоряна. Что о нем известно, как к нему относится Волочкова, как прошла его первая брачная ночь?

Что известно о зяте Волочковой

Григорян родился 8 сентября 2001 года, он старше 19-летней Ариадны на четыре года. Никита учился в московской школе № 1212 в районе Щукино с углубленным изучением немецкого языка, а также в частной католической школе-интернате Gymnasium Johanneum в Германии.

Григорян окончил Московский авиационный институт и поступил в магистратуру РГГУ по направлению «Менеджмент», следует из открытых источников. Также известно, что Никита поет на алтаре в католическом храме. Ариадна рассказывала, что основное занятие Григоряна — бизнес.

«Мы прекрасно живем, у нас отличные условия. И работаю я исключительно для своего удовольствия. Глава семьи у нас — Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург, потому что этот ритм жизни нам гораздо ближе, чем московский», — говорила дочь Анастасии Волочковой.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В конце марта СМИ писали, что Григорян может иметь долги перед налоговой на сумму около 18 тысяч рублей. Также у него обнаружили два убыточных бизнеса.

В публикациях утверждалось, что Никита владел компанией по уборке зданий «Еав и Партнеры», выручка которой за первый год составила 200 тысяч рублей, а после дела пошли на спад. Как отмечали источники, компания задолжала 97 тысяч рублей. При этом сам Григорян вышел из учредителей в позапрошлом году.

Сообщалось, что вторая компания бизнесмена, «Фаунд Мэри», продавала табачную продукцию. Утверждается, что Григорян вложил в нее миллион рублей, однако организация понесла убыток на сумму 2,5 млн рублей. Никита также перестал быть ее учредителем в 2023 году.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ариадна Волочкова и Никита Григорян

Между этими бизнесами Григорян пытался найти работу комплектовщиком, разместив резюме на известном рекрутинговом сайте, а также в начале 2024 года он зарегистрировался на сайтах быстрых займов и пытался взять в долг 15 тысяч рублей, писали СМИ.

Также он занимается преподаванием немецкого языка. Его анкета была зарегистрирована на сайте по выполнению различных заказов. Стоимость одного урока за час составляет 500 рублей.

Как прошла свадьба дочери Волочковой

Ариадна рассказывала, что познакомилась с Григоряном почти год назад. Встреча случилась в джаз-клубе на концерте. Молодые люди понравились друг другу, и Никита сделал предложение спустя три месяца после знакомства.

Свадьба Ариадны с Григоряном состоялась в Санкт-Петербурге 26 апреля в золотом тронном зале особняка Мясникова. За несколько дней до официальной регистрации брака молодожены провели церковный обряд в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины.

Григорян в разговоре со СМИ пошутил, что журналисты пропустили его первую брачную ночь с Ариадной.

«Уже была. Вы все пропустили», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Балерина была на свадьбе единственной среди родителей молодоженов. Отец Ариадны Игорь Вдовин в Петербург не приехал. Не было и родителей со стороны жениха.

«Мы с ними даже не знакомы. Но я думаю, им было бы тут некомфортно с нами. Здесь мы собираем только близких друзей Ариадны из Петербурга. Этот город для нее многое значит», — заявила Волочкова.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Отмечается, что невеста пожелала свадьбу в стиле «Великого Гэтсби» и 1920-х годов. Главную лестницу украсили белыми розами и пионами, бусами и белой вуалью. Telegram-канал «Звездач» пишет, что балерина потратила на декор свадьбы дочери около миллиона рублей.

Ранее Волочкова рассказала в соцсетях, что благословила Ариадну и ее избранника Никиту.

«Я надеюсь, что она выбрала достойного человека. Мы все рады и счастливы. Я не делала никаких проверок жениху, жизнь сама покажет, надежный он или нет», — пояснила она.

Однако в интервью Кристине Задоре для проекта «Семейные тайны», которое вышло накануне свадьбы, Волочкова резко высказалась о Григоряне.

«Я ее чуваку говорю: „Слушай, друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак“», — заявила балерина.

Читайте также:

Травля в Сети, конкуренция с Бузовой, скандалы: как живет Люся Чеботина

Составлен список иностранных делегаций на параде Победы в Москве

Измены, бойкот Крыма, работа на Украине: как живет актер Никита Панфилов