Травля в Сети, конкуренция с Бузовой, скандалы: как живет Люся Чеботина

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина пожаловалась на травлю со стороны интернет-пользователей, пишет Super.ru. Что об этом известно, в какие скандалы попадала Чеботина и как она живет?

Что известно о травле Чеботиной в Сети

По словам исполнительницы, заходя в соцсети, она каждый раз обнаруживает новые слухи о себе.

«Буллят периодически за такие вещи... Я даже подумать не могла, что кто-то может считать, что это правда. Приписывают, если тактично сказать, романы со взрослыми мужчинами, придумывают мне новые профессии, выкручивают информацию совершенно с другой стороны», — заявила артистка.

Певица пожелала распространителям слухов о ней быть счастливыми.

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Ранее Чеботина призналась, что раньше испытывала проблемы с самооценкой.

«Я раньше себя красивой не ощущала. Я выходила на сцену стесняясь и извиняясь. Мне казалось, будто я нахожусь не на своем месте и на меня смотрят с презрением. Просто мне казалось, что я внешне какая-то не такая. Я даже задумывалась о каких-то вмешательствах, о пластической операции», — рассказала певица в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале.

Но на кардинальные меры артистка так и не решилась. Чеботина призналась, что стала себе нравиться, когда прибавила в весе.

«Из-за того, что я поднабрала, я стала выглядеть более гармонично. Был период, когда у меня были одни только кости», — добавила исполнительница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина

Чем известна Чеботина

Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. В пятилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Москву.

По окончании девяти классов будущая звезда одновременно поступила в два учебных заведения: музыкальную школу по классу «хоровое пение» и в колледж эстрадного и джазового искусства на вокальное отделение.

Свою карьеру артистка начинала с исполнения каверов известных хитов в соцсетях. В 2015 году Чеботина дошла до финала украинской версии шоу «Голос», в 2017 году участвовала в индийском телевизионном конкурсе Dil Hai Hindustani.

Помимо этого, певица появилась в одном из выпусков проекта «Главная сцена» на канале «Россия 1». Также участвовала в конкурсе «Новая волна — 2017».

Популярность пришла к Чеботиной в 2021 году, когда вышла композиция «Солнце Монако». После этого артистка записала треки «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга».

В 2023 году Чеботина записала композицию «Королева» с певцом Филиппом Киркоровым. Также она пела с Игорем Николаевым. В октябре 2023-го Чеботина получила награду «Певица года» на премии «Жара Media Awards».

У Люси две роли в кино. В 2019 году она снялась в эпизоде фильма «Холоп» и в 2022 году в роли стюардессы из сна Жени Лукашина в «СамоИронии судьбы».

Что Чеботина сказала о конкуренции с Бузовой

В 2024 году на пресс-завтраке МУЗ-ТВ Чеботина своей главной соперницей назвала поющую телеведущую Ольгу Бузову.

«На звание лучшей исполнительницы, наверное, буду я в номинации. Мне кажется, Оля Бузова может быть моей конкуренткой, потому что она действительно в последнее время удивляет классным материалом, песнями, но мы дружим и у нас взаимная любовь, поэтому это будет такая добрая конкуренция», — сказала певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина

Однако музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что Чеботина пошутила, когда назвала Бузову своим главным конкурентом в отечественном шоу-бизнесе.

«Мне кажется, Люся Чеботина просто пошутила в отношении Ольги Бузовой. Конечно же, она не конкурент. На мой взгляд, есть более достойные артисты, которые способны выиграть награду на крупной музыкальной премии, тем более побороться за звание лучшей исполнительницы», — пояснил Рудченко.

В какие скандалы попала Чеботина

В мае 2023 года между Чеботиной и блогером Идой Галич произошел конфликт. Артистка приняла предложение телеведущей поучаствовать в ее YouTube-шоу «1-11», но в день съемок не приехала.

Галич в соцсетях заявила, что создание проекта стоит ей денег и времени. По ее словам, Чеботину ждала не только команда из 30 человек, но и школьники, с которыми она должна была соревноваться в интеллектуальном состязании.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это все на совести одного человека. Я никого не буду жалеть, потому что никто не пожалел меня!» — высказалась телеведущая.

Исполнительница в ответ сообщила, что отказ от съемок был связан с проблемами со здоровьем и обвинила Галич в публичной травле.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Лера Кудрявцева

В сентябре 2024-го телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о бестактном поведении Чеботиной во время их знакомства. По ее словам, на одном из концертов ей срочно потребовалось забежать в гримерку. Когда же Кудрявцева вошла в комнату, где переодевалась Люся, ведущая дружелюбно поздоровалась с певицей. Однако, отметила Кудрявцева, та сделала вид, что не обратила на нее внимания, и буркнула что-то в ответ.

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