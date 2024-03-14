Продюсер объяснил, почему Люся Чеботина считает Бузову главным конкурентом Продюсер Рудченко: Чеботина пошутила, когда назвала Бузову главным конкурентом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что певица Люся Чеботина пошутила, когда назвала Ольгу Бузову своим главным конкурентом в отечественном шоу-бизнесе. По его мнению, Бузова не может конкурировать с исполнительницей хита «Солнце Монако».

Мне кажется, Люся Чеботина просто пошутила в отношении Ольги Бузовой. Конечно же, она не конкурент. На мой взгляд, есть более достойные артисты, которые способны выиграть награду на крупной музыкальной премии, тем более побороться за звание лучшей исполнительницы. Для меня лучшим исполнителем за прошлый год стала Анна Асти. Ее победа была бы действительно заслуженной, — рассказал Рудченко.

Ранее музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов заявил, что сегодня в России очень мало артистов, которые достойны звания лучшего исполнителя. Он отметил, что к таковым может отнести Полину Гагарину, Ларису Долину и Диму Билана, а вот Ольгу Бузову и Люсю Чеботину он выдающимися не считает.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев назвал лучших артистов, которые никогда не выступали под фонограмму. Так, эксперт отметил Иосифа Кобзона, который никогда не допускал никакой «халтуры», а также Николая Носкова. По словам Бабичева, экс-солист группы Gorky Park всегда был «работягой, каких поискать». Сегодня же, отметил критик, трудно найти артистов, которые не прибегают к уловкам.