Топ-модель Аскери и мультимиллионер Белоцерковский развелись

https://static.news.ru/photo/d9ad79d2-e550-11ea-b714-fa163e074e61_660.jpg Борис Белоцерковский и Полина Аскери Фото: polina_askeri/instagram.com

Мультимиллионер Борис Белоцерковский и топ-модель Полина Аскери развелись. Девушка сообщила об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Аскери и Белоцерковский были в браке более трёх лет. Как сказала модель, она безмерно благодарна мультимиллионеру за всё, что проходило в их жизни за это время.

По словам Аскери, развод прошёл мирно. Однако она заметила, что такое расставание всё равно является болезненным.

Любой развод, даже обоюдный — это больно, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас, — написала Аскери в Instagram.

Свой пост в соцсети она сопроводила хештегом #БерегитеЛюбовь. Подписчики топ-модели в комментариях выразили поддержку девушке. Они призвали её беречь себя и смотреть «только вперёд».

Как ранее передавал NEWS.ru, количество разводов среди знаменитостей во время карантина увеличилось.

Рекордсменом по количеству разводов стала певица Лолита. Она отметила, что после пяти разводов уже не торопится выходить замуж. Четырьмя браками, которые закончились разводом, отличились юморист Евгений Петросян и телеведущий Александр Гордон.

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